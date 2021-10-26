Ростов-на-Дону, 26 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Проект строительства школы на 1200 мест в Ростове-на-Дону не прошёл государственную экспертизу. Об этом сказано в заключении ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов».

Rostov-gorod.ru Проект школы

Проектную документацию разработали сотрудники компании «Главстройпроект» по заказу управления капитального строительства Ростова-на-Дону. Стоимость работ составила 14 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону строят крупнейшую на юге России школу. В образовательном учреждении смогут получать знания 1 650 ребят. Объект возводится в границах улиц Зорге, Мильчакова и Благодатной. Муниципальный контракт стоимостью 1,6 млрд рублей подписан с ООО «Ростовстрой». Школу обещают построить к осени 2023 года.