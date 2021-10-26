Катайск, Курганская область, , 21:11 — REGNUM В Курганской области фермер покушался на убийство заместителя прокурора Далматовского района. Об этом Znak.com сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

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Инцидент, по данным издания, произошёл рано утром 13 октября в посёлке Гравийный Катайского района, на стоянке кафе «Светлана». Между фермером и зампрокурора произошла ссора. Сельчанин сперва избил правоохранителя, затем накинул ему на шею петлю из буксировочного троса, другой конец верёвки привязал к автомобилю «Лада Веста», сел в машину и поехал. Есть записи происшествия с камер видеонаблюдения, согласно которым нападавший протащил зампрокурора несколько метров.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), сообщили изданию в пресс-службе Катайского районного суда. Фермер 20 октября помещён под домашний арест.