Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. В октябре 2021 года общая сумма кассовых сборов мирового кинопроката уменьшилась лишь на 4% относительно октября 2019-го. Об этом 26 октября сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Tobias Wrzal Кино

Аналитики прогнозируют, что в октябре 2021-го сумма общемировых сборов может составить $3,2 млрд, что на 30% больше, чем было в первоначальных прогнозах. Отмечается, что в этом месяце значительный вклад в мировую кассу сделали картины «Не время умирать», «Веном 2» и исторический китайский фильм «Битва у озера Чанцзинь». Ожидается, что общая сумма сборов мирового проката по итогам 2021 года составит $21,6 млрд при том, что ранее прогноз был на уровне $20,2 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на пятый день показов фильм «Битва у озера Чанцзинь» собрал в Китае 478 млн юаней (около $73,7 млн). Действие фильма разворачивается во время Корейской войны (1950−1953).