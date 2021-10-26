Москва, , 20:58 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 26 октября выявлено 1350 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1350 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 807 человек, 16 военнослужащих содержатся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, ещё 527 человек изолированы на дому.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, ещё 14 находятсяв состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 32 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 42 155 человек.

Сведений о динамике заболеваемости и возможных случаях смерти от COVID-19 среди военнослужащих Минобороны в своих информационных бюллетенях не раскрывает.