Рим, 26 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Итальянские подростки все раньше пробуют курить, таковы итоги профильного исследования, опубликованные во вторник, 26 октября.

Nekuru.com Электронные сигареты

В четырех случаях из ста курить пробуют еще в начальной школе, а электронные сигареты пользуются значительно большей популярностью, чем обычные.

Около 52% респондентов в возрасте от 15 до 19 лет подтвердили, что курили электронные сигареты по крайней мере один раз в жизни.