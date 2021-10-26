Ростов-на-Дону, , 20:55 — REGNUM В Ростовской области рассматривается вопрос об ужесточении ковидных ограничений. Это связано с продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом.

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

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В частности, предлагается приостановить ночную работу предприятий общественного питания (сохранится возможность доставки заказов и обслуживания на вынос). В период нерабочих дней могут временно закрыть объекты розничной торговли, СПА-салоны, солярии, салоны красоты и парикмахерские, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны, ледовые катки и боулинги, аттракционы и цирки, кинотеатры, театры и другие учреждения культуры.

Документ находится в стадии обсуждения.