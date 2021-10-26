Москва, 26 октября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Стабильному энергоснабжению Калининграда и Крыма ничего не угрожает, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства энергетики РФ в ответ на запрос о причинах включения пункта об обеспечении такой безопасности в план работы министерства, опубликованном на сайте ведомства. «Рисков и угроз стабильному энергоснабжению Калининграда нет», — подчеркнули в пресс-службе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

По словам специалистов, в сентябре 2021 года были успешно проведены третьи ежегодные испытания работы Калининградской энергосистемы области в изолированном от энергосистемы иностранного государства режиме, что в очередной раз подтвердило готовность энергосистемы региона к надежной работе при любых условиях.

«На сегодняшний день комплекс мероприятий по созданию новых генерирующих мощностей и развитию электросетевого комплекса Калининградской области, направленный на обеспечение надежного функционирования энергосистемы региона, реализован в полном объеме», — отметили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ничего также не угрожает стабильному энергоснабжению Крыма. Обеспечено присоединение энергосистемы Крымского полуострова к Объединенной энергосистеме Юга. Реализованы проекты по строительству дополнительных мощностей генерации в объеме порядка 1 ГВт.

«Реализация комплексных проектов по обеспечению надежного энергоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя осуществляется в соответствии соответствующей федеральной целевой программой», — пояснили в пресс-службе.