Липецк, , 20:54 — REGNUM В Липецкой области вводятся новые ковидные ограничения. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 октября в пресс-службе областной администрации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заселение в гостиницы, дома отдыха и санатории теперь возможно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации или о перенесённом COVID-19. Также действительны справка-медотвод от вакцинации и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до заселения.

Без QR-кодов жителям региона разрешили посещать специализированные магазины детских товаров и торговые комплексы, в которых не менее 80% торговой площади занимает объект розничной торговли продовольственными товарами.

Без справок и кода также можно зайти на территорию торгового центра, где работает мобильный пункт вакцинации, если посетитель идёт за прививкой.