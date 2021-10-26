Белград, , 20:53 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич озабочен планами Приштины взять под контроль электрораспределительную станцию «Валач» на севере Косово и Метохии. Об этом Вучич заявил 29 октября во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня это в любом случае волнует, но нам деваться некуда, мы можем лишь предпринимать вынужденные шаги, при этом не по нашей вине. Поэтому важно чтобы Брюссельское соглашение соблюдалось. Но они (власти в Приштине — ИА REGNUM) ужасно ошибаются, если думают, что им это пойдет на пользу», — процитировало слова Вучича агентство «Танюг».

По словам Вучича, полиция сепаратистского Косово планирует занять «Валач» в ближайшее время.

«Это были бы для нас и нашего народа катастрофически плохие новости, но я уверен, что это были бы не слишком хорошие новости и для них. Кто планирует подобные действия должен думать о своих поступках», — сказал Вучич.

Напомним, что электрораспределительная станция «Валач» на севере Косово и Метохии осталась в составе предприятия «Электросети Сербии» после перехода электрораспределительной системы Косово под контроль албанского оператора в 2020 году.