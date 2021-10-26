Рим, 26 октября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Нынешняя молодежь в ближайшем будущем получит ответственное задание «преобразовывать Италию», заявил во вторник, 26 октября, премьер-министр Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

«Ваша задача — перестроить Италию. Наша задача — создать для вас все необходимые условия», — отметил он.

Драги отметил, что в последние годы власти обращали мало внимания на потребности молодежи, но теперь все изменится, он лично готов дать такое обещание.