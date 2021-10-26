Вашингтон, 26 октября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Xbox и студия 343 Industries выложили в сеть новый трейлер игры Halo Infinite под названием Banished Rise. Ролик был опубликован 26 октября на YouTube-канале франшизы.

343 Industries Halo Infinite

«Эшарум, лидер Изгнанных, объявляет гибель человечества неизбежной», — сообщили авторы игры в описании трейлера, отметив, что первыми злодей хочет уничтожить героев. Они добавили, что Мастеру Чифу придётся столкнуться с его «самой большой проблемой».

Напомним, релиз Halo Infinite запланирован на 8 декабря 2021 года. Игра выйдет на консолях Xbox Series X/S, Xbox One и ПК (Steam и Microsoft Store).