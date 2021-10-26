Минск, , 20:36 — REGNUM Противников насилия в Белоруссии стало больше — к ним присоединился Александр Лукашенко, критикуемый оппозицией и международными организациями за применение массового насилия к участникам ненасильственных акций протеста. Они начались летом 2020 года: манифестанты и подписанты различных петиций возмущались фальсификацией президентских выборов, требовали прекратить полицейский террор и освободить политзаключённых.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступая 26 октября в Лидской центральной районной больнице (Западная Белоруссия), Александр Лукашенко обратился к теме ненасилия в контексте борьбы с пандемией. Он заявил о своём «железном требовании» не принуждать граждан к ношению масок и вакцинации. Как сообщает президентская пресс-служба, по его мнению, «прививка спасает от заболевания или помогает легче перенести инфекцию, но принуждать граждан к вакцинации — лишнее».

Лукашенко заявил: «Вы доказали на практике: провакцинировался — меньше болеешь, а если заболел — жить будешь, вылечим. Поэтому вакцинироваться надо. Поэтому решение делать свою вакцину — это было хорошее решение. Я за то, чтобы вакцинировать. Но не надо человеку на грудь коленом и колоть вакцину. Я против насилия».

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