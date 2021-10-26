Бишкек, 26 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Сборная Киргизии завоевала одну серебряную и две бронзовых медали на чемпионате мира по кикбоксингу, проходившему в итальянском городе Лидо-ди-Езоло. Об этом сообщили в госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта сегодня, 26 октября.

Pixabay.com Кулак

Участие в международном турнире приняли спортсмены, представлявшие более 50 стран.

Киргизстанец Икбол Фозилжонов занял второе место в весовой категории до 63,5 кг в разделе К-1.

Благодаря этому ему удалось войти в список восьми лучших кикбоксёров мира и получить лицензию на участие во Всемирных играх боевых искусств, которые состоятся в Бирмингеме.

Алексей Федосеев стал обладателем «бронзы» в разделе Лоу-Кик, а ещё одну бронзовую медаль в копилку киргизской команды принёс Бегматов Чынгыз, выступавший в весовой категории 63 кг в разделе кик-лайт.