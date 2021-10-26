В Екатеринбурге запретили реконструкцию старинного каменного моста
Екатеринбург, 26 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге наложен запрет на реконструкцию каменного моста через реку Исеть на улице Малышева. Соответствующий акт размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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Каменный мост. Екатеринбург
Экспертиза проводилась 2−18 октября. А перед этим проходило археологическое обследование участка земли. В непосредственной близости от моста расположены объекты культурного наследия, в том числе и федерального значения. В ходе обследования был обнаружен культурный слой
Теперь предстоит разрабатывать меры по обеспечению сохранности этого выявленного объекта. В связи с этим реконструкция пока невозможна.