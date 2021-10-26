Екатеринбург, 26 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге наложен запрет на реконструкцию каменного моста через реку Исеть на улице Малышева. Соответствующий акт размещён на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области

Const st Каменный мост. Екатеринбург

Экспертиза проводилась 2−18 октября. А перед этим проходило археологическое обследование участка земли. В непосредственной близости от моста расположены объекты культурного наследия, в том числе и федерального значения. В ходе обследования был обнаружен культурный слой XVIII—XIX веков. Общая его площадь составляет 1502,5 кв. метров.

Теперь предстоит разрабатывать меры по обеспечению сохранности этого выявленного объекта. В связи с этим реконструкция пока невозможна.