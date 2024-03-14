Манчестер, Великобритания, 26 октября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник сборной Франции по футболу Поль Погба, скорее всего, покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом на правах свободного агента: «Вам стоит спросить руководство «МЮ» о продлении контракта Поля. На данный момент все спокойно. Переговоров нет», — цитирует агента Погба Мино Райолу журнал TimesSport.

Manutd.com Поль Погба

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в двенадцати матчах за «манкунианцев» во всех турнирах, в которых отметился семью результативными передачами. На данный момент француз является лучшим распасовщиком лиги.

Ранее сообщалось, что на Погба претендуют «Барселона», «Ювентус» и мадридский «Реал». Переговоры могут начаться уже в январе.