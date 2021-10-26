Бишкек, , 20:23 — REGNUM Госагентство антимонопольного регулирования Киргизии предупреждает местных нефтетрейдеров о недопустимости резкого повышения цен на автомобильное топливо. Об этом представители ведомства заявили на рабочем совещании, посвященном ситуации на рынке горюче-смазочных материалов.

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Чиновники пообещали предпринять соответствующие меры в случае, если крупные поставщики ГСМ нарушат требования законодательства республики о конкуренции, а также настоятельно порекомендовали нефтетрейдерам обеспечить необходимый запас топлива.

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Участники встречи отметили, что с начала 2021 года бензин в республике вырос в цене на 70%, а дизельное топливо — на 50%.

Причиной столь серьёзного подорожания нефтепродуктов представители Союза и Ассоциации нефтетрейдеров назвали повышение отпускных цен на российских нефтеперерабатывающих заводах.

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