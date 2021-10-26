Лондон, , 20:21 — REGNUM 26 октября было объявлено, что 24-летний фланговый атакующий защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш получил польское гражданство и теперь будет выступать за национальную сборную Польши по футболу.

В текущем сезоне Мэтти Кэш принял участие в десяти матчах «Астон Виллы», в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

В составе сборной Польши на позиции правого защитника на данный момент могут сыграть Роберт Гумны («Аугсбург», 3 млн евро), Томаш Кендзера («Динамо Киев», 5 млн евро) и Бартош Берешиньский («Сампдория», 6 млн евро). При этом стоимость Мэтти Кэша, по оценкам портала transfermarkt,составляет 22 миллиона евро.