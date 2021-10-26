Париж, 26 октября, 2021, 20:20 — ИА Регнум. 28-летний центральный полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии по футболу Марко Верратти, получивший травму 24 октября в матче Лиги 1 с «Марселью» (0:0), выбыл на четыре недели и пропустит ответный матч французского клуба с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов УЕФА, который состоится 3 ноября. Об этом 26 октября сообщили на официальном сайте клуба.

(сс) Jean Francois Fournier Photographe Марко Верратти

Также сообщается, что центральный защитник Серхио Рамос продолжает восстанавливать от повреждения и пока не готов выходить на поле.

В текущем сезоне Марко Верратти принял участие в семи матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Верратти перешел в «Пари Сен-Жермен» 18 июля 2012 года из «Пескары» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского полузащитника составляет 55 миллионов евро.