Тбилиси, 26 октября 2021, 20:21 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил, что гражданам, которые примут участие в назначенном на завтра митинге правящей партии «Грузинская мечта», платятся деньги, сообщает 26 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».
Однако Каладзе утверждает, что это лишь деньги на питание. Каладзе не видит в этих расходах ничего предосудительного, так как, по мнению мэра, эти средства выделены совершенно официально. А кроме того, как заявил тбилисский градончальник, эти официальные расходы значительно меньше тех средств, которые оппозиционная партия «Единое национальное движение» потратила на антиправительственный митинг, состоявшийся 14 октября.
Напомним, что 27 октября в Тбилиси должен состояться массовый проправительственный предвыборный митинг.