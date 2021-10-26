Тбилиси, 26 октября, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси Каха Каладзе подтвердил, что гражданам, которые примут участие в назначенном на завтра митинге правящей партии «Грузинская мечта», платятся деньги, сообщает 26 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии

Однако Каладзе утверждает, что это лишь деньги на питание. Каладзе не видит в этих расходах ничего предосудительного, так как, по мнению мэра, эти средства выделены совершенно официально. А кроме того, как заявил тбилисский градончальник, эти официальные расходы значительно меньше тех средств, которые оппозиционная партия «Единое национальное движение» потратила на антиправительственный митинг, состоявшийся 14 октября.

Напомним, что 27 октября в Тбилиси должен состояться массовый проправительственный предвыборный митинг.