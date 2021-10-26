Барселона, Испания, , 20:19 — REGNUM 26 октября главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал будущее 24-летнего французского флангового нападающего Усмана Дембеле в каталонском клубе: «Мы хотим, что Дембеле остался с нами, он очень важный игрок. Наша цель — продлить с ним контракт. Если он не согласился, нам придется отреагировать лучшим способом. Мы пока не определились со стратегией на случай, если он не согласится подписать новое соглашение», — цитирует Кумана Фабрицио Романо.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

В текущем сезоне Дембеле не сыграл ни в одном матче за «сине-гранатовых» из-за травмы, полученной 19 июля в матче второго тура группового этапа Чемпионата Европы 2020 со сборной Венгрии.

Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего составляет 50 миллионов евро. Соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает летом 2022 года.