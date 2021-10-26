София, 26 октября 2021, 20:15 — REGNUM Государственный сельскохозяйственный фонд (ГСФ) Болгарии приступил к выплате финансовой помощи местным животноводам, занимающимся разведением племенных пород крупного рогатого скота. Об этом 26 октября сообщила софийская газета «24 часа».
Согласно официальной информации, бюджетные средства будут распределяться между 3729 частными хозяйствами и подворьями. Субсидия на одно животное составит 189,24 левов (около $112). Всего на осуществление соответствующих выплат выделено 18,6 млн левов.
Ранее правительство Болгарии неоднократно заявляло о намерении реализовать ряд программ поддержки аграрного сектора страны. В настоящее время из-за резкого роста цен на корма, энергоносители и горюче-смазочные материалы о своем банкротстве были вынуждены заявить сотни крупных сельхозпредприятий по всей стране.
Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии за «бесплатные» тесты на коронавирус будут взимать пять евро