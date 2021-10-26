София, , 20:15 — REGNUM Государственный сельскохозяйственный фонд (ГСФ) Болгарии приступил к выплате финансовой помощи местным животноводам, занимающимся разведением племенных пород крупного рогатого скота. Об этом 26 октября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, бюджетные средства будут распределяться между 3729 частными хозяйствами и подворьями. Субсидия на одно животное составит 189,24 левов (около $112). Всего на осуществление соответствующих выплат выделено 18,6 млн левов.

Ранее правительство Болгарии неоднократно заявляло о намерении реализовать ряд программ поддержки аграрного сектора страны. В настоящее время из-за резкого роста цен на корма, энергоносители и горюче-смазочные материалы о своем банкротстве были вынуждены заявить сотни крупных сельхозпредприятий по всей стране.

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