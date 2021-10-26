Екатеринбург, , 20:15 — REGNUM В Свердловской области на самоизоляцию должны будут уйти граждане в возрасте от 60 лет. Об этом сообщил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Самоизоляция



Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Речь идёт о тех, кто не привился от COVID-19 или не переболел им. Отметим, ранее самоизоляции подлежали граждане в возрасте от 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ужесточают ограничения против коронавируса. Причиной стала сложная ситуация с его распространением.