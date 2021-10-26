Берлин, 26 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил действующему канцлеру Ангеле Меркель уведомление о завершении срока её полномочий, сообщает 26 октября агентство RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

С этого момента Меркель перешла в статус временно исполняющей обязанности канцлера Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штайнмайер выступил с просьбой в адрес Меркель, предложив ей продолжать работу на должности канцлера Германии до завершения формирования нового правительства страны и официального назначения следующего федерального канцлера.