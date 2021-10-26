Ливерпуль, Великобритания, , 20:03 — REGNUM 28-летний французский опорный полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре, получивший травму голеностопа, восстановится от повреждения только через четыре или четыре с половиной недели. Об этом 26 октября сообщил журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Дукуре принял участие в девяти матчах «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Помимо Дукуре, в лазарете «Эвертона» также находятся Йерри Мира, Фабиан Делф, Андре Гомеш и Доминик Калверт-Льюин.

Дукуре выступает за «Эвертон» с 8 сентября 2020 года после ухода из «Уотфорда». Сумма трансфера составила 22,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, согласно данным порталаtransfermarkt, составляет 25 миллионов евро.