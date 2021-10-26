Москва, 26 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Обострение на Донбассе является следствием нападения украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом 26 сентября заявил ИА REGNUM военный публицист Владлен Татарский.

Война в Донбассе

«Из открытых источников приходят сообщения, что украинский официальный пресс-центр ООС опроверг сообщения о том, что ВСУ заняли Старомарьевку. Хотя перед этим они (украинская сторона) хвалились тем, что зашли в этот населенный пункт», — отметил политолог.

«Старомарьевка примыкает к селу Гранитному, которое находится под контролем ВСУ. Со Старомарьевкой их разделяет река Кальмиус», — сказал Татарский.

«Судя по всему, украинская ДРГ просто повесила флаг в Старомарьевке (это моя личная версия) или действительно попыталась туда зайти, после чего начался обмен артиллерийскими ударами», — отметил собеседник.

«Поглощение Украиной серой зоны продолжается с лета 2015 года, и все время Россия это терпит. Сколько Россия ещё будет все это терпеть, нужно спросить у верховного главнокомандующего. Он определил красные линии, правда, не конкретизируя. Поэтому это только к нему вопрос», — подытожил Татарский.

«В Старомарьевке проживает 37 граждан Российской Федерации», — напомнил публицист.

По сообщениям волонтёра Влада Филина, г. Докучаевск и территории южнее него находились под сильным обстрелом украинской бронетехники и артиллерии.

Ряд экспертов пишет о применении Украиной закупленных у Турции БПЛА «Байрактар», ссылаясь на размещенное в одном из телеграм-каналов видео. Впрочем, точного подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, что ранее на Украине объявили о выходе из перемирия с Донбассом, которое было заключено в 2020 году. Заявления об этом сделал в СМИ главком ВСУ Валерий Залужный.