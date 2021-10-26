Пекин, , 20:00 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин обратился к участникам Всеармейского совещания по развитию вооружений и военной техники, прошедшего 25−26 октября. Как сообщает 26 октября Синьхуа, глава государства призвал к максимальным усилиям по открытию «новых горизонтов», приурочив прорыв в этом направлении к столетию НОАК, которое будет отмечаться в 2027 году.

Отметив высокую эффективность работы в XIII пятилетки, по итогам которой достигнуты исторические успехи в модернизации армии, Си Цзиньпин констатировал усиление военной мощи КНР и призвал ускорить реализацию задач нынешней, XIV пятилетки (2021−2025 гг.). Особе внимание он предложил уделить формированию современной системы управления вооружением и военной техникой.

Выступая на совещании с программной речью, Чжан Юся, заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР, который возглавляет Си Цзиньпин, предложил усилить научно-техническую самостоятельность и добиться передового мирового уровня в военных технологиях и производстве.