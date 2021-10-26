26 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:11 — REGNUM Американский комик Дэйв Шапелл, который разозлил многих трансгендеров своим комедийным шоу The Closer, не отказался от своих слов вопреки бурной критике по поводу того, что он якобы пропагандирует фанатизм по отношению к трансгендерам.

Свобода. Статуя Свободы. США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В своем Instagram Дэйв опроверг информацию о том, что отказался от встречи с членами трансгендерного сообщества, которые обвиняют его выступление, объяснив, что встретился бы с ними, «хотя он не совсем понимает, о чем бы они говорили».

Также выяснилось, что из-за скандала недавно отснятый документальный фильм Шапелла не принимает ни одна компания, потому что не хочет обременять себя связями с нетолерантым артистом. В связи с этим Дэйв указал, что стал жертвой «культуры отмены», от которой пострадали многие знаменитости в США и Европе. Главным признаком движения является вычеркивание из всех обойм «нетолерантных» деятелей культуры.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Давайте отменим и положительно дискриминируем всех, кто нам не нравится. Давайте заставим их извиняться на камеру, чтобы все, у кого есть подобные идеи, знали, что с ними произойдет то же самое, если они выскажутся. Вот мы и выяснили, что свобода слова предназначена только для тех, кто думает корректно», — пишет @Vitalik30256000.

«Не слишком ли многого мы просим от людей, требуя заново научиться контролировать свои эмоции? Никто не может задеть ваши чувства без вашего разрешения. Когда я слышу по телевизору что-то, что мне не нравится, у меня есть волшебная вещь под названием «пульт», и я просто выключаю телик», — комментирует @Bodhi186.

«NYT уже три недели безуспешно пытается добиться «отмены» Шапелла. Они по-прежнему публикуют статьи, по-прежнему пытаются настроить общественное мнение против комика за шутку в его выступлении. Но это уже давно перестало быть новостью», — отмечает @StewMiller76.

«Мы можем просто прекратить это? Обе стороны просто остановитесь и двигайтесь дальше, хорошо? Это никому ничем не поможет. Дэйв имеет право думать то, что хочет, так же как и я. Давайте двигаться дальше», — призывает @Soul_Mining.

«Я не понимаю, почему NYT так одержима этим. Когда комик делает трансфобные замечания — об этом все пишут, но когда законодательный орган штата принимает трансфобные законы, которые действительно влияют на жизнь людей — ничего. Это сбивает с толку», — подчеркивает @PseudoBeeks.

Американский комик Дэйв Шапелл (сс) John Bauld from Toronto

«Есть гораздо более смешные комики, которые не чувствуют необходимости нападать на маргинальные и/или угнетенные группы людей. Можно было бы подумать, что он это понимает, но, видимо, это не так», — осуждает @AtlanticCanuck.

«Странно, что парни, привыкшие получать похвалу и восхищение, очень смущаются, когда получают критику, и начинают защищаться, вместо того чтобы задаться вопросом, не ошиблись ли они на самом деле, и просто извиниться, если это так», — пишет@jcmaxs.

«У нас есть трансфобные законы и члены Конгресса, но именно шутки комиков вызывают особый протест», — указывает @Barnyardigan.

«Он один из лучших и самых смешных комиков XXI века!» — восклицает @jefemundo1.

«Я во многом не согласен с Дэйвом, мне не нравятся стендапы, поэтому я в основном избегаю их. Но я прослушал эту передачу, и реакция на нее слишком раздута. Если люди считают шутки про трансов оскорбительными, то как насчет всех остальных шуток? Он всю свою карьеру высмеивал все группы, так где же возмущение?» — недоумевает @shinakira00.

«Мне кажется ироничным, что группы, которые громче всех выражают свое мнение и хотят «отменить» определенных людей/вещи и т.д., также не понимают, что как только это произойдет… им не будут уделять столько внимания. Скользкая дорожка, я думаю», — комментирует @Josh83USMC.

«Не стоит говорить людям, чтобы они не обижались на шутки комиков, но в то же время комики не несут ответственности за то, как кто-то интерпретирует их комедии», — пишет @BnjamnWoolridge.

«Дэйв не получает деньги за то, что охраняет ваши чувства. Ваши чувства контролируете вы», — указывает @ChrisSwartzlan1.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники американского сервиса платного онлайн-телевидения Netflix 20 октября вышли на забастовку в знак протеста против решения начальства выпустить комедийный спецвыпуск The Closer с комиком Дэйвом Шапеллом, который, по их словам, высмеивает трансгендеров.

Группа под названием Team Trans* («Команда трансов») пришла на митинг к 13-этажному офису Netflix в Лос-Анджелесе. Активисты, общественные деятели и другие планируют представить главному директору по контенту Теду Сарандосу некий список требований.

Для компании-первопроходца Netflix это был первый митинг.