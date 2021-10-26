Приштина, 26 октября 2021, 22:10 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 октября прокомментировал запрет на въезд косовской сборной по боксу в Сербию, где проходит чемпионат мира.
На своей странице в социальной сети Twitter Курти призвал Европейский союз осудить действия Белграда.
Министр культуры молодежи и спорта Косово 25 октября пообещал ответить Сербии симметричными мерами в спортивной сфере. Косово стало членом международной ассоциации бокса в 2014 году.
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