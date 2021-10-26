Приштина, , 22:10 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 25 октября прокомментировал запрет на въезд косовской сборной по боксу в Сербию, где проходит чемпионат мира.

Премьер-министр Косово Альбин Курти Office of the Prime Minister of the Republic of Kosovo

На своей странице в социальной сети Twitter Курти призвал Европейский союз осудить действия Белграда.

Альбин Курти «Сербия должна демонстрировать свою силу на боксерском ринге, а не на границе. Их решение о запрете на въезд наших спортсменов на чемпионат мира по боксу в 2021 году является нарушением международных норм спортивного права».

Министр культуры молодежи и спорта Косово 25 октября пообещал ответить Сербии симметричными мерами в спортивной сфере. Косово стало членом международной ассоциации бокса в 2014 году.

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