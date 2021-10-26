Рустави, Грузия, 26 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил 26 октября на своей персональной странице в «Фейсбуке» о том, что он отказывается покидать свою нынешнюю тюрьму в городе Рустави и переезжать в тюремную больницу, расположенную в Тбилиси.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Саакашвили сказал, что он отказывается от госпитализации даже в том случае, если от этого будет зависеть его жизнь.

«Независимо от состояния моего здоровья, я отказываюсь переводиться в тюремную больницу и предпочитаю оставаться там, где я сейчас нахожусь, до тех пор, пока эта ситуация не закончится или моей смертью, или моей свободой,» — заявил Саакашвили.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинским властями Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку.