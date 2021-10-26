Шанхай, Китай, , 19:57 — REGNUM Первый иностранный центр инновационных исследований и разработок американской корпорации Tesla открылся в китайском Шанхае. Вместе с ним появился центр обработки данных Gigafactory. Об этом 26 октября сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение пресс-службы компании Tesla China.

По словам председателя правления китайского филиала Тома Чжу (Чжу Сяотуна) центр создан для адаптации компании на китайском рынке, и Tesla безусловно выполнит все взятые на себя обязательства перед партнерами в Китае. На площадке нового центра планируется создание оригинальных транспортных разработок, зарядного оборудования и энергопродуктов. Центр также займется хранением операционных данных в КНР, включая информацию о производстве на заводах.