Приштина, Сербия, 26 октября, 2021, 21:02 — ИА Регнум. Глава миссии ЕС в Косово Томаш Шуньог 26 октября заявил, что женщины все еще недостаточно широко представлены в руководстве Косово. Так, совсем небольшое число женщин приняло участие в местных выборах 17 октября в качестве кандидатов на посты мэров и членов муниципальных советов.

Томаш Шуньог

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик отметил, что уровень представительства женщин в правительстве и парламенте Косово возрос, однако их голос все еще слабо различим на переговорах между Сербией и Косово. Он призвал косоваров включить большее количество женщин в состав переговорных команд.

Напомним, в Косово с 25 по 29 октября проходит неделя за защиту прав жертв насилия, которая на деле оказалась неделей прав женщин. Дело в том, что именно женщины (жертвы домашнего насилия) чаще всего нуждаются в защите своих прав, в том числе на неприкосновенность и жизнь, после того, как они становятся жертвами насилия в собственных семьях.