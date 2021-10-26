Бишкек, 26 октября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Таалайбека Апенова от должности ответственного секретаря комиссии по помилованию администрации главы государства. Об этом сообщили в аппарате президента сегодня, 26 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Отметим, что 18 октября Апенова задержали сотрудники киргизстанских спецслужб по подозрению в вымогательстве 170 тысяч сомов (142 тысяч рублей) за положительное решение вопроса о включении осужденного в список подлежащих помилованию.

Представители госкомитета нацбезопасности поймали чиновника с поличным в момент получения взятки.

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