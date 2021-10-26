Белград, , 20:45 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич с одной стороны позиционирует себя как «лучшего друга» России и ее президента Владимира Путина, а с другой — пытается переложить на неё вину за собственное предательство Косово и Метохии. Об этом ИА REGNUM 26 октября заявил сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

Так Джорджевич прокомментировал публикацию прозападного сербского эксперта Орхана Драгаша в «Твиттере», которая содержит фотографию «официального письма», якобы направленного Канцелярией посольства России в Приштине властям сепаратистского Косово. В опубликованном письме на английском языке упоминается «Republic of Kosovo» («Республика Косово») без звездочки, которая должна напоминать о том, что речь идет о международно непризнанной территории. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала публикацию такого «документа» как «дезинформационный сброс» и провокацию сепаратистов.

«Последний ход в гибридной войне против принципиальной российской позиции о непризнании «независимого государства Косово» Александр Вучич сделал через Орхана Драгаша, сербского проводника интересов англосаксов на Балканах. Драгаш на своей странице в «Твиттере» фактически намекнул, что Россия признала «Республику Косово», и как доказательство приложил фотографию российской дипломатической переписки о назначении нового главы Канцелярии посольства РФ в Сербии, в которой прямо упоминается «Министерство иностранных дел Республики Косово», — рассказал Джорджевич.

По мнению сербского политика, этот документ составлен так, чтобы простой читатель стразу же понял, что «даже русские братья признали Косово», и поэтому президенту Александру Вучичу уже делать нечего — он тоже должен его признать.

«Чтобы все выглядело более убедительным, якобы официальный российский документ содержит печать посольства России в Сербии, но фальсификаторы опозорились, неправильно назвав российскую канцелярию в оглавлении», — отметил Дорджевич.

По словам политика, нельзя забывать о том, что ранее албанские экстремисты из рядов «РОСУ» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) нанесли российскому дипломату Михаилу Краснощекову тяжелые телесные повреждения на севере Косово и Метохии, за что до сих пор никого не призвали к ответственности. Также совсем недавно с территории южного сербского края сепаратистские власти фактически выдворили Дениса Венгерского и Алексея Кривошеева под предлогом того, что их деятельность якобы угрожает национальной безопасности Косово, напомнил Младжан Дорджевич.

Напомним, что после того, как 22 октября президент сепаратистского Косово Вьоса Османи сообщила о том, что Приштина объявила двух российских дипломатов персонами нон-грата, МИД России заявил, что Москва не признаёт Косово и, соответственно, не признаёт его решений.