Афины , 26 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. На границе Греции и Албании 26 октября было обнаружено 65 килограмм наркотика, передаёт албанское новостное агентство Telegrafi.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Греция

Как сообщается, подозрительная машина проехала по зеленой зоне на границе между Албанией и Грецией. Попытки полицейского задержать автомобиль для досмотра увенчались неудачей — водитель проигнорировал стража порядка и увеличил скорость.

Позже машина была брошена на обочине. Ее номера оказались крадеными. Внутри в трех пакетах находилось 66 кг наркотика. Двое албанцев-перевозчиков в возрасте 19 и 30 лет были объявлены в розыск.

Только за эту осень в Греции было изъято около 1,1 тонны наркотиков из Албании.