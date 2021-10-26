Липецк, 26 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. 26 октября в Липецке на стадионе «Металлург» футбольный клуб «Металлург», выступающий в Футбольной Национальной Лиге, потерпел поражение от московского ЦСКА со счетом 0:2. Матч проходил в рамках третьего тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе «красно-синих» отметились Эмиль Бохинен (41') и Кристиян Бистрович (85').

Составы команд:

«Металлург»: Матюша, Иванков, Редькович, Сазонов, Овчинников (Иванников, 81'),Войдель, Киселев, Поярков (Завезен,62'), Арустамян, Кутьин (Ахвледиани, 81'), Яковлев (Шаповалов, 62').

ЦСКА: Тороп (Боков, 73'), Каптилович, Фукс (Набабкин, 46'), Васин, Щенников, Кучаев, Бистрович, Дзагоев (Зайнутдинов, 68'), Бохинен, Яковлев (Ахметов, 46'), Чалов.