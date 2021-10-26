Челябинск, , 19:48 — REGNUM В Челябинске 29-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о причинении двухлетнему мальчику смерти по неосторожности. Об этом сообщает областное управление СКР.

Сотрудник СКР

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Трагедия произошла 21 сентября днём в посёлке Новосинеглазово. Ребёнок выпил растворитель. Оказалось, что бутылку принёс сожитель матери мальчика и поставил в месте, доступном для ребёнка.

Проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.