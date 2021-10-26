Челябинцу предстоит отвечать за ребёнка, выпившего растворитель
Челябинск, 26 октября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Челябинске 29-летний гражданин стал фигурантом уголовного дела о причинении двухлетнему мальчику смерти по неосторожности. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Сотрудник СКР
Трагедия произошла 21 сентября днём в посёлке Новосинеглазово. Ребёнок выпил растворитель. Оказалось, что бутылку принёс сожитель матери мальчика и поставил в месте, доступном для ребёнка.
Проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения.