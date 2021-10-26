Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 26 октября прибыл в США по приглашению международной ассоциации по операциям по поддержанию стабильности.

Арменд Мехай Mod.rks-gov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на мероприятие ассоциации в Вашингтон прибудут свыше 300 чиновников со всего мира — дипломаты и представители оборонных отраслей.

Особенностью саммита 2021 года станет обсуждение проблем кибернетической безопасности, защита прав женщин, глобальная безопасность в сфере здравоохранения.

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