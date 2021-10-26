Тюмень, , 19:42 — REGNUM В Тюменской области в четыре раза выросли темпы вакцинации от COVID-19 после того, как её сделали обязательной для работников ряда сфер. Об этом сообщил 26 октября глава региона Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация Yarregion.ru

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В Тюменской области на сегодня привито 654 тысячи 973 человека. Полный курс вакцинации прошли 609 тысяч тюменцев. Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года. По данным сайта «Стопкоронавирус.ру» в регионе коллективный иммунитет по коронавирусу составляет 52,5%.

«Ситуация с коронавирусом крайне серьёзная во всех субъектах Российской Федерации. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно», — подчеркнул в ходе онлайн-заседания председатель правительства РФ Михаил Мишустин.