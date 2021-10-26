Доха, , 19:41 — REGNUM Находящийся с визитом в Катаре глава МИД КНР Ван И провел в Дохе встречу с и.о. вице-премьера временного правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром. Об этом 26 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что встреча носила конструктивный характер.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что Афганистан находится на критическом этапе борьбы с хаосом, китайский министр поддержал стремление новых властей страны решить основные проблемы, прежде всего гуманитарную, и восстановить систему государственного управления. Он выразил надежду, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объединит усилия всех этнических групп и фракций и подчеркнул, что Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, поддерживал афганский народ и не вмешивался во внутренние дела страны.

Ван И привал США и другие западные страны отменить санкции против Афганистана и наладить с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взаимодействие в восстановлении экономики и инфраструктуры страны, разрушенной в ходе многолетних боевых действий. Он также призвал собеседника отмежеваться от экстремистского «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принять меры по борьбе с ним.

А.Г. Барадар, в свою очередь, назвав Китай важным соседом Афганистана, поблагодарил его за поддержку выбора афганского народа и выразил надежду на укрепление всестороннего сотрудничества. Власти Афганистана, по его словам, не позволят использовать территорию страны в антикитайских целях.

Сообщается также, что в ходе визита запланирована встреча Ван И с и.о. главы МИД афганского переходного правительства Амиром Ханом Муттаки.