Доха, 26 октября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Находящийся с визитом в Катаре глава МИД КНР Ван И провел в Дохе встречу с и.о. вице-премьера временного правительства Афганистана Абдулом Гани Барадаром. Об этом 26 октября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что встреча носила конструктивный характер.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Отметив, что Афганистан находится на критическом этапе борьбы с хаосом, китайский министр поддержал стремление новых властей страны решить основные проблемы, прежде всего гуманитарную, и восстановить систему государственного управления. Он выразил надежду, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объединит усилия всех этнических групп и фракций и подчеркнул, что Китай всегда уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, поддерживал афганский народ и не вмешивался во внутренние дела страны.

Ван И привал США и другие западные страны отменить санкции против Афганистана и наладить с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взаимодействие в восстановлении экономики и инфраструктуры страны, разрушенной в ходе многолетних боевых действий. Он также призвал собеседника отмежеваться от экстремистского «Исламского движения Восточного Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принять меры по борьбе с ним.

А.Г. Барадар, в свою очередь, назвав Китай важным соседом Афганистана, поблагодарил его за поддержку выбора афганского народа и выразил надежду на укрепление всестороннего сотрудничества. Власти Афганистана, по его словам, не позволят использовать территорию страны в антикитайских целях.

Сообщается также, что в ходе визита запланирована встреча Ван И с и.о. главы МИД афганского переходного правительства Амиром Ханом Муттаки.