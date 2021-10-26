Тирана, , 23:31 — REGNUM Первый президент Албании и бывший премьер-министр этой страны Сали Бериша 26 октября в ходе встречи со сторонниками в городе Кавая заявил, что подал в Парижский суд иск в отношении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Сали Бериша Antje Wildgrube

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, суд принял иск Бериши. Политик обвиняет главы внешнеполитического ведомства США в клевете и требует предъявить все доказательства его причастности к коррупции.

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Напомним, 19 мая США объявили Беришу персоной нон-грата. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети Twitter назвал причиной этого решения причастность Бериши к коррупции. Сейчас Бериша собирается возглавить одну из двух основных партий Албании — Демократическую.

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