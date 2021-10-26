Москва, 26 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Министерство финансов России на аукционе 27 октября намерено разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму более 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

Как уточняется, Минфин предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска № 52 004 с датой погашения 17 марта 2032 года в объёме 10 млрд 79,4 млн рублей по номинальной стоимости.

Напомним, за три аукционных дня, проведенных с начала октября, Минфин разместил ОФЗ на 50,1 млрд рублей.

При этом, согласно плану Минфина по заимствованиям на внутреннем рынке, за IV квартал текущего года ведомство намерено предложить на аукционах ОФЗ в общей сложности на 520 млрд рублей.