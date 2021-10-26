Хельсинки, , 19:38 — REGNUM Финская студия Housemarque добавила в игру Returnal возможность приостановить цикл прохождения. Об этом 26 октября разработчики сообщили в блоге PlayStation.

Игра Returnal студии Housemarque Скриншот с YouTube

«Структура игры остается неизменной, поэтому эта функция не является традиционной опцией «Сохранить игру», — отметили разработчики. Они пояснили, что во время прохождения очередного цикла Returnal геймеры, если им необходимо прерваться, могут создать «сохранение», которое будет удалено сразу же после того, как они продолжат игру.

Housemarque отметила, что подобные «сохранения» игроки смогут создать не в любой момент, например, эта функция не будет доступна во время битв с боссами, проигрывания роликов, катсцен (видео на «движке игры») от первого лица, а также во время «интенсивных боевых сценариев». Студия также сообщила, что обновление 2.0 добавит в Returnal новый фоторежим.

Напомним, релиз Returnal состоялся 30 апреля 2021 года. Игра представляет собой психологический хоррор и шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица с элементами roguelike (у персонажа есть лишь одна жизнь, в случае смерти ему приходится начинать всё заново).

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