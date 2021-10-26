Тбилиси, , 19:46 — REGNUM Михаила Сакашвили обвиняют в том, что он финансировал поездки своего личного врача за границу за счёт государственного бюджета, сообщает 27 октября грузинский телеканал «Рустави 2».

Михаил Саакашвили (сс) European People's Party

Дело о нецелевом использовании бюджетных средств является одним из тех, по которому предъявлено обвинение Михаилу Саакашвили, но находящийся в тюрьме экс-президент пока не давал показаний по этому делу. В материалах дела описываются расходы на поездки личного врача Михаила Саакашвили Николая Кипшидзе за границу, которые, по данным следствия, финансировались из бюджета. Согласно платежным квитанциям, приложенным в качестве доказательства по делу, только в 2011−12 годах поездки Николая Кипшидзе в разные страны обошлись бюджету в 124 644 лари. Кипшидзе на территории Германии, Швейцарии, Нидерландов, Италии, США возмещались расходы как на авиабилеты, так и на гостиничные услуги и медицинские обследования.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили был арестован на территории Грузии.