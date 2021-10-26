Москва, 26 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В России за январь-август 2021 года произведено 215,07 тонны золота, что на 0,48 тонны, или на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает 26 октября пресс-служба Минфина.

(сс) kaisender Золото

Согласно данным ведомства, производство добычного золота в стране сократилось до 182,62 тонны со 184,15 тонны годом ранее, производство попутного золота снизилось до 10,61 тонны с 11,31 тонны, а вторичного золота — выросло до 21,84 тонны с 19,13 тонны.

Производство серебра в России за восемь месяцев, напротив, выросло на 15,15 тонны, или на 2,5% по сравнению с прошлогодним показателем и составило 610,14 тонны.

При этом производство добычного серебра снизилось до 270,64 тонны с 284,89 тонны годом ранее, производство попутного серебра сократилось до 190,50 тонны с 220,92 тонны, а производство вторичного серебра выросло до 149,00 тонны с 89,18 тонны.