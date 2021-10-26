Скопье, , 19:42 — REGNUM В Северной Македонии 26 октября в результате исследования 3622 образцов выявлено 511 новых носителей коронавируса, за сутки скончались 10 больных COVID-19, 497 пациентов выздоровели.

Скопье, Soravia Center Yemc

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала эпидемии в стране выявлено 200 412 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7072 человек, 187 149 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 6191.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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