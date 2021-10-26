Минск, , 19:31 — REGNUM «Надо организовать дело, чтобы гудело и шумело сейчас в полях, ибо останемся без хлеба», — заявил 26 октября Александр Лукашенко в Лидской центральной районной больнице перед чиновниками Гродненской области и правительства Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отдавая распоряжения курирующему в Совмине сельское хозяйство вице-премьеру Александру Субботину, Лукашенко сказал: «Минской области передай, и это они услышат: если они сегодня не выполнят то, что я сказал… Там, кстати, целый Косинец ответственный, там Исаченкоответственный (а это два бывших губернатора). И третий — действующий губернатор — Турчин. Передай Генриховичу, пусть втроем садятся. Потому что лучше пусть сядут втроем и определятся, что надо делать в соответствии с моими указаниями, чем потом стоять передо мной и чего-то объяснять. Мне здесь не экономика уже нужна, а организация. И пусть начинают работать. Минская область — это полстраны. И все мне рассказывают, как они будут работать в Крупках или других районах. Не надо мне это рассказывать, я знаю».

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