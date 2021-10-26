Москва, 26 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за сильного ветра, продлён до четверга, 28 октября. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что предупреждение будет действовать с 21:00 27 октября до 21:00 28 октября. В этот период в столичном регионе прогнозируется ветер порывами до 15 метров в секунду.